Polizei Münster

POL-MS: Räuber entwenden Wertgegenstände von Münsteranern - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Räuber haben am frühen Samstagmorgen (5.2.) von zwei Münsteranern Wertgegenstände entwendet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Um 0:30 Uhr rissen zwei Unbekannte einem 62-Jährigen an der Schillerstraße seinen Brustbeutel samt Geldbörse vom Hals. Mit der Beute flüchteten die Täter mit dem Fahrrad des Münsteraners über den Sauerländerweg in Richtung Wolbecker Straße. Ein Räuber war etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und kräftig. Nach Zeugenaussagen war er vermutlich Osteuropäer. Er hatte braune Haare und einen vier-Tage-Bart.

Etwa drei Stunden später, um 3:30 Uhr, sprachen zwei Unbekannte einen 24-Jährigen am Bült an und fragten nach Zigaretten. Dann griff einer der Täter plötzlich nach seinem Handy, das er in der Hand hielt. Sein Komplize griff in seine Jackentasche und entwendete sein Smartphone. Nach einem kurzen Gerangel schlugen die beiden Räuber auf den 24-Jährigen ein und flüchteten anschließend in Richtung Klosterstraße / Windthorststraße.

Das Duo war etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und nach Angaben des Münsteraners südländisch. Einer trug dunkle Oberbekleidung, eine dunkle Jogginghose, ein Baseball-Cappie mit einem orange-braunen Schirm und hatte auffällige Augenringe. Sein Komplize war bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke und eine dunkle Jogginghose.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

