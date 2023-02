Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus PKW ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Urkundenfälschung / Kennzeichenmissbrauch / Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß Pflichtversicherungsgesetz / Verstoß nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz / Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Diverse Betrugsversuche ++ Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstahl aus PKW

Unbekannte zerstörten am 06.02.2023, in der Zeit von 16:15 Uhr bis 16:40 Uhr, mit einem Werkzeug die Fensterscheibe der Fahrertür eines in der Deichstraße abgestellten grauen Toyota und entwendeten die im Fußraum der Beifahrerseite befindliche Handtasche der Geschädigten. In ihrer Handtasche befand sich neben den persönlichen Dokumenten und Bankkarten Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe. Die Polizei Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 06.02.2023, gegen 07:50 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine die Autobahnabfahrt Emden-Mitte. Der 46-Jährige und ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Autos mit Städtekennung "HSK" beabsichtigten parallel zueinander auf der jeweiligen Fahrspur in die Auricher Straße in Fahrtrichtung Aurich einzubiegen. Der Unbekannte wechselte dabei unvermittelt die Fahrspur, so dass der Fahrer der Sattelzugmaschine ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei beschädigte er mit seinem Auflieger die in der Auricher Straße befindliche Ampel. Der Unbekannte entfernt sich unerkannt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Gestern kam es zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Neptunstraße in Emden. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte den am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi mit Städtekennung Aurich und beschädigte diesen an der Stoßstange der Fahrerseite. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 28-jähriger Leeraner fuhr am 06.02.2023, gegen 14:25 Uhr, in der Ohlthaverstraße seinen Pkw Renault im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Anlass für die Verkehrskontrolle durch die Polizeibeamten war die Nutzung eines Handys während der Fahrt. Im Rahmen der Kontrolle versuchte der 28-Jährige die Polizeibeamten zu täuschen, in dem er sich als seinen Bruder ausgab. Dieser Täuschungsversuch wurde allerdings durch die Beamten erkannt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der 28-Jährige blieb jedoch uneinsichtig. Nicht einmal 12 Stunden später, gegen 01:35 Uhr, wurde der 28-Jährige erneut als Fahrer seines Renault ohne die erforderliche Fahrerlaubnis in der Straße "An der Seeschleuse" angetroffen. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Urkundenfälschung / Kennzeichenmissbrauch / Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verstoß Pflichtversicherungsgesetz / Verstoß nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz / Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 07.02.2023, gegen 01:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Emden einen 45-Jährigen aus dem Landkreis Aurich, welcher mit seinem weißen Transporter der Marke Renault die Auricher Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 45-Jährige ein nicht zugelassenes Fahrzeug mit nicht ausgegebenen Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum nutzte. Außerdem bestand für das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand im Verdacht, das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu haben. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Landkreis Leer - Diverse Betrugsversuche

Nach wie vor kommt es im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden zu dem sogenannten WhatsApp-Betrug. Die Betrugsmasche über den Messengerdienst WhatsApp wird nach wie vor häufig angewendet. Regelmäßig kommt es dazu, dass WhatsApp-Nutzer eine Nachricht von einer unbekannten Nummer bekommen, die mit den Worten "Hallo Mama/ Hallo Papa, ich habe eine neue Nummer..." beginnt. Das Ziel der unbekannten Absender ist es, vorzutäuschen man wäre Tochter oder Sohn und würde in einer finanziellen Notlage stecken. Und grundsätzlich wird die Übernahme einer Rechnung im vierstelligen Bereich erfragt. Eine solche Nachricht ging auch bei einer 60-jährigen Frau aus Bunde ein, die aufgefordert wurde, eine nicht unerhebliche Summe zu überweisen und diesem auch unverzüglich nachkam. Dabei entstand der Frau ein Schaden von knapp 2000 Euro. Die Polizei weist erneut daraufhin, dass niemals Überweisungen getätigt werden dürfen, weil eine Aufforderung über eine fremde Telefonnummer eingeht. Niemals darf diese fremde Telefonnummer abgespeichert werden. Familienangehörige sollten nur über die bekannten Kontaktdaten angeschrieben oder angerufen werden.

Diese Erfahrung machte am 05.02.2023 auch eine 55-jährige Frau aus Leer, welche eine Zahlung in Höhe eines geringen vierstelligen Betrages an ein fremdes Konto überwies.

Eine 56-jährige Frau aus Weener erkannte rechtzeitig eine Betrugsmasche und reagierte nicht auf eine erhaltene SMS. Die Frau wandte sich am 06.02.2023 an die dortige Polizeidienststelle und berichtete, eine verdächtige SMS erhalten zu haben. Am gleichen Tag erhielt auch ihr 57-jähriger Ehemann eine identische SMS. In beiden Fällen wurde keine Überweisung veranlasst, so dass es zu keinem Vermögensschaden gekommen ist. In vielen Fällen werden auch Links per SMS übersandt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es sich oftmals um Weiterleitungs-Links zu WhatsApp handelt. Es ist aber niemals auszuschließen, dass sich hinter diesen SMS-Links auch eine Schadenssoftware befindet. Daher wird darauf hingewiesen, niemals Links von unbekannten Absendern anzuklicken.

Eine weitere und viel verbreitete Betrugsmasche sind Anrufe von falschen Mitarbeitern. Eine 50-Jährige aus Weener teilte gestern der Polizei mit, dass sie einen anonymen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin der EWE erhalten habe. Diese habe nach Erfragung der Zählernummer nach dem Zählerstand und ihrer IBAN gefragt, um eine Preisgarantie zu bestätigen. Solche Auskünfte werden grundsätzlich durch die EWE nicht telefonisch eingeholt. In diesem Fall bemerkte die Frau den Betrugsversuch frühzeitig, so dass es zu keinem Schaden gekommen ist.

Die Polizei weist erneut daraufhin, dass Zahlungsaufforderungen von fremden Menschen mit unbekannter Telefonnummer niemals Folge geleistet werden soll.

Leer und Emden - Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Leer/Emden am 27.04.2023

In diesem Jahr findet der Zukunftstag nach einer langen Corona-Pause wieder in Präsenz statt. Natürlich sind auch die Polizeiinspektion Leer/Emden und das Polizeikommissariat Emden mit einem schönen Programm dabei. Rund 30 Schülerinnen und Schüler können an diesem Tag an den Standorten Leer und Emden die verschiedenen Facetten des Polizeiberufes kennenlernen.

Voraussetzungen für die Teilnahme:

· erstmalige Teilnahme bei der Polizeiinspektion Leer/Emden bzw. beim Polizeikommissariat Emden

· wohnhaft im Landkreis Leer bzw. in der Stadt Emden

· Mindestalter 13 Jahre

Anmeldungen sind mittels eines Anmeldeformulars bis zum 28.02.2023 an ausbildung@pi-ler.polizei.niedersachsen.de zu senden.

Das Anmeldeformular und weitere Infos zum Zukunftstag sind unter dem folgenden Link zu finden:

https://bit.ly/3Ybz6qH

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

