Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Durchstöbern eines fremden Autos erwischt

Kaiserslautern (ots)

Beim Durchstöbern eines fremden Autos sind am Samtagabend zwei junge Männer erwischt worden. Eine Zeugin beobachtete die Beiden, als sie einen unverschlossenen PKW öffneten, sich ins Fahrzeug setzten und nach Beute durchsuchten. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld, bevor sie ausstiegen und auch noch den Kofferraum durchwühlten. Von einer Streife konnte beide Tatverdächtige gestellt und überprüft werden. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in der Logenstraße in Verbindung zu setzen (Tel.: 0631/369-2250).

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal nachdrücklich darauf hin, Fahrzeuge immer abzuschließen und keine Wertsachen sichtbar im Inneren liegen zu lassen.

