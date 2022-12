Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 18.12.2022 für den Bereich Peine

Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Samstag, 17.12.2022, 18:00 - 23:55 Uhr 31249 Hohenhameln, Schaperjahnstraße

Unbekannte Täter hebelten nach Durchtrennen des Schließriegels einen in der Ortschaft Stedum-Bekum aufgestellten Zigarettenautomaten auf. Im Weiteren Tatverlauf entwendeten sie aus diesem Tabakwaren und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0 zu melden.

Gefährdung des Straßenverkehrs infolge berauschender Mittel und körperlicher Mängel Sonntag, 18.12.2022, 02:40 Uhr 31228 Peine, Peiner Straße

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Glückstadt in Schleswig-Holstein die Peiner Straße in Fahrtrichtung Stederdorf. Aufgrund eines selbst eingeräumten Sekundenschlafes kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten zudem Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Opioide. Es erfolgten die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt.

