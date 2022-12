POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 18. Dezember 2022

PK SZ-Bad (ots) - Fahrt unter Alkoholeinfluss Am frühen Sonntagmorgen um 02.13 Uhr wurde ein 44-jähriger Mann aus Salzgitter auf dem Gehweg der Nord-Süd-Straße, in Höhe SZ-Gebhardshagen, angehalten und überprüft. Der Mann führte einen E-Scooter. Bei der Überprüfung wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest ergab eine AAK von 1,42 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde ...

