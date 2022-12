Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 17.12.2022

Salzgitter (ots)

Brandstiftung

Salzgitter-Thiede, Adalbert-Stifter-Straße, 17.12.2022

Am Samstag gegen 01:30 Uhr nehmen Anwohner der Adalbert-Stifter-Straße mehrere Knallgeräusche war. Kurze Zeit später wird durch die Anwohner ein brennender Papiercontainer festgestellt. Die Brandentwicklung am Papiercontainer greift auf einen unmittelbar daneben parkenden Pkw und einen danebenstehenden Altglascontainer über. Am Pkw und den Containern entsteht ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 11000 Euro. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen bitte an die Polizei Salzgitter: 05341/1897-0

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell