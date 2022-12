POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 17. Dezember 2022:

Salzgitter (ots) - Salzgitter Lichtenberg: Einbruch Mittwoch, 14.12.2022, bis Donnerstag, 15.12.2022 Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf bislang unbekannte Weise in einen Betrieb in der Kornstraße in Salzgitter Lichtenberg ein. Die Büroräumlichkeiten des Betriebes wurden ...

