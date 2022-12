Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 16.12.2022:

Peine (ots)

Jugendlicher beleidigt Polizisten in Peine

Am 15.12. waren zwei Beamte der Stadtwache Peine zu Fuß in der Peiner Fußgängerzone unterwegs. Gegen 15:30 Uhr begegnete ihnen an der Ecke Winkel/ Breite Straße ein Jugendlicher auf einem E-Scooter. Die beiden 60- und 62-jährigen Kontaktbeamten wollten ihn anhalten und auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen. Der Fahrer näherte sich den Beamten zwar zunächst, allerdings nur, um sie lautstark und auf das Übelste zu beleidigen. Anschließend bestieg er den E-Scooter wieder und fuhr in Richtung Forum davon. Der 60-jährige Polizist lieh sich daraufhin das Fahrrad eines Passanten und nahm damit die Verfolgung des Scooters auf. Nach kurzer Fahrt konnte er ihn am Wallplatz einholen und dort festhalten, bis weitere Polizisten eintrafen. Auch hier zeigte sich der Jugendliche weiterhin beleidigend, aggressiv und äußerst respektlos. Auf der Dienststelle in Peine konnte die Identität des 16-jährigen festgestellt werden, Ausweispapiere führte er nicht mit sich. Dabei stellte sich heraus, dass es eine Woche zuvor bereits zu einer ähnlichen Situation am Bahnhof kam. Damals hatte der Jugendliche ebenfalls Beamte der Stadtwache beleidigt, konnte sich aber noch einer Kontrolle entziehen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

