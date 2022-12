Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 15. Dezember 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Einbruch in Grundschule

Dienstag, 13.12.2022, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 14.12.2022, 07:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter nach Aufbrechen einer Tür in die Räumlichkeiten einer Schule in Salzgitter Lebenstedt, Hinteres Ostertal. Verschiedene Räumlichkeiten der Schule wurden offenbar nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge an vorgefundenem Bargeld entwendet. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell