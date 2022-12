Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 15.12.2022:

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit umgestürztem Kleintransporter

Am 14.12. gegen 14:30 Uhr kollidierte auf der Ludwig-Jahn-Straße in Groß Lafferde, am Ortsausgang Richtung Groß Ilsede, ein Kleintransporter mit einem VW Golf. Der Transporter stürzte in einen Graben und blieb auf der Seite liegen. Die 29-jährige Fahrerin des Golf wollte nach links von der Ludwig-Jahn-Straße abbiegen. Der hinter ihr fahrende 26-jährige bemerkte nicht, dass der Wagen vor ihr langsamer wurde, möglicherweise von der tiefstehenden Sonne geblendet und fuhr auf den VW auf. Nach dem Zusammenstoß kam der Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte in den Straßengraben, wo er auf der Seite liegen blieb. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien, die 26-jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich anschließend in ärztliche Behandlung. Der Transporter musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

