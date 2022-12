Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 14.12.2022:

Peine (ots)

Ampel an der Nord-Süd-Brücke bei Unfall beschädigt

Am 13.12. gegen 12:00 Uhr kam eine 18-jährige Frau aus Peine an der Auffahrt zur Nord-Süd-Brücke von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampel. Die VW-Fahrerin wollte von der Woltorfer Straße kommend, nach links auf die Brücke abbiegen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Ampelmast zusammenstieß. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt, an Fahrzeug und Ampel entstand Sachschaden. Der Bauhof der Stadt Peine musste die beschädigte Ampel anschließend sichern.

Ladendiebstähle in mehreren Geschäften

Mehrere Ladendiebstähle musste die Polizei am 13.12. in Peine aufnehmen. Gegen 11:30 Uhr versuchte eine 33-jährige Frau im E-Center am Friedrich-Ebert-Platz Kleidungsstücke in einer Handtasche aus dem Geschäft zu stehlen. Sie wurde dabei aber von einem Mitarbeiter des Marktes beobachtet und angehalten. Die Ware im Wert von rund 120 Euro verblieb danach im Laden.

Gegen 15:00 Uhr wurden die Beamten zu einem Ladendiebstahl in einer Drogeriefiliale in der Fußgängerzone gerufen. Zwei 17-jährige Frauen versteckten dort Kosmetika in ihrer Kleidung und versuchten den Laden und diese zu bezahlen zu verlassen. Auch sie wurden von einer aufmerksamen Mitarbeiterin beobachtet. Gegen 17:30 Uhr wurde ein 37-jähriger Mann in einem Baumarkt in der Caroline-Herschel-Straße angehalten, der versuchte Werkzeug unter einem Einkaufswagen zu verstecken und damit den Markt verlassen wollte. Auch er versuchte dies ohne vorherige Bezahlung. In allen Fällen fertigten die Beamten Strafanzeigen.

