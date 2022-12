Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 14. Dezember 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall

Dienstag, 13.12.2022, gegen 12:15 Uhr

Am Dienstagmittag ereignete sich an der Kreuzung Grüner Platz in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro entstanden war. Demnach kam ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem PKW im Kreuzungsbereich ins Rutschen und prallte gegen einen Laternenmast. Durch den Unfall wurde der PKW erheblich beschädigt, er musste abgeschleppt werden.

Kreisgebiet Wolfenbüttel: Einbrüche in Wohnhäuser

Dienstag, 13.12.2022, zwischen 12:30 Uhr und 19:15 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am Dienstag, zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr, nach Aufhebeln eines Fensters, in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Evessen. Die Räumlichkeiten des Hauses wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Zum möglichen Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Über eine Balkontür gelangten unbekannte Täter ebenfalls am Dienstag, hier zwischen 12:30 Uhr und 19:15 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Destedt, Im Landgraben. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht, zu einem möglichen Diebesgut können ebenfalls noch keine näheren Angaben gemacht werden. Zwei weitere Einbrüche in Einfamilienhäuser erfolgten ebenfalls am Dienstagnachmittag. Hier gelangten die Täter nach Aufhebeln von Fenstern in Häuser in der Straße Sandberg. Vermutlich wurde hier nichts entwendet. Zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden. Ein möglicher Tatzusammenhang in allen Fällen ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise in allen Fällen erbittet die Polizei unter: 05331 / 933-0.

