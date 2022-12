POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.12.2022.

Peine (ots) - Einbrüche in Edemissen Am vergangenen Wochenende kam es in der Gemeinde Edemissen zu gleich zwei Einbrüchen in Firmen, bei denen die Polizei um Zeugenhinweis bittet. In der Ortschaft Oelheim haben Unbekannte zunächst das Schloss eines Schlagbaums am dortigen Kieswerk gewaltsam geöffnet. ...

