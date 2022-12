Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 13. Dezember 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Unfall an Gielder Kreuzung, ein verletzter Autofahrer

Montag, 12.12.2022, gegen 13:00 Uhr

Am Montagmittag ereignete sich an der Gielder Kreuzung (Kreisstraße 85 / Landesstraße 500) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden ist.- demnach musste der 56-Jährige sein Auto verkehrsbedingt anhalten. Dieses bemerkte eine nachfolgende 32-jährige Autofahrerin offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf das Auto des 56-Jährigen auf. Durch die Kollision erlitt der 56-Jährige leichte Verletzungen. Er Wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.

Wolfenbüttel: Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Freitag, 09.12.2022, 13:00 Uhr, bis Montag, 12.12.2022, 07:35 Uhr

Unbekannte Täter gelangten zwischen Freitagmittag und Montagfrüh nach Einwerfen einer Scheibe in ein Einzelhandelsgeschäft in der Fischerstraße in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus den Büroräumlichkeiten vorgefundenes Bargeld entwendet. Auch Mobiliar des Büroraumes wurde durch den oder die Täter beschädigt. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Zeugen nach Sachbeschädigungen an PKW gesucht

Freitag, 02.12.2022, 17:00 Uhr, bis Samstag, 03.12.2022, 10:00 Uhr

In der Nacht von Freitag, 02.12.2022, auf Samstag, 03.12.2022, wurde der Lack von insgesamt sechs in der Paracelsusstraße in Wolfenbüttel zum Parken abgestellter PKW jeweils an der rechten Seite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen höheren vierstelligen Betrag belaufen. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel im genannten fall unter 05331 / 933-0 entgegen. Weiterhin bittet die Polizei, verdächtige Beobachtungen / verdächtige Personen sofort unter der Notrufnummer 110 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell