POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.12.2022.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.12.2022.

Salzgitter (ots)

Seniorin wird Opfer eines Taschendiebstahls. Wir sensibilisieren.

Salzgitter, Bad, Am Pfingstanger, 12.12.2022, 15:30 Uhr.

Zur Tatzeit hielt sich die Geschädigte in einem Bekleidungsgeschäft auf. Die Seniorin gab an, dass sie von einer schätzungsweise 25 Jahre alten Frau angesprochen und abgelenkt wurde. In einem unbemerkten Moment entwendete ein Mittäter bzw. eine Mittäterin aus der Handtasche der Frau die Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld. Eine genaue Beschreibung des Tatherganges ist derzeit nicht möglich. Der verursachte Schaden beträgt ca. 100 Euro. Die vermeintliche Täterin wird wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre, dunkellange Haare, schmale Figur, trug eine Steppjacke. Weitere Angaben können nicht gemacht werden. Die Tat wurde erst später bemerkt. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 zu richten.

Die Polizei möchte diese Tat zum Anlass nehmen und sie vor den Gefahren eines Taschendiebstahls warnen.

Taschendiebe nutzen ihre Gelegenheit insbesondere bei einem Gedränge oder allgemein im täglichen Alltag. Ein solches Gedränge findet gerade zur Weihnachtszeit in Geschäften, auf Weihnachtsmärkten oder im öffentlichen Nahverkehr statt.

Täter agieren meist in einem Team. Sie nutzen hier das Gedränge und einer der Täter spricht das Opfer an, um es schließlich abzulenken. Das Opfer fokussiert sich nunmehr auf das Gespräch und registriert nicht, dass ein weiterer Täter Wertsachen entwendet. Die Tricks der Täter sind vielfältig und fast täglich erreichen die Polizei neue Begehungsformen. Vor allem Frauen zählen zu einer häufigen Opfergruppe. Wir möchten ihnen wertvolle Hinweise geben, um sich vor einem Taschendiebstahl zu schützen:

Taschendiebe erkennt man oft daran, dass der Blick nicht auf die Konsumgüter in einem Geschäft, sondern eher in Richtung ihrer Beute gerichtet ist. Nehmen sie nur soviel Bargeld oder sonstige Zahlungsmittel mit, wie sie tatsächlich benötigen. Tragen sie ihre Wertsachen immer dicht am Körper. Wir empfehlen hierfür eine verschlossene Innentasche. Getragene Handtaschen sichern sie bitte immer mit ihrer Hand oder klemmen diese unter ihrem Arm ein. Bitte verstauen sie ihre Geldbörse immer an einem sicheren Ort. Eine Gesäßtasche stellt hierbei keinen sicheren Ort dar. Auch raten wir davon ab, ihrer Wertsachen auf einem Einkauf oder in einem Einkaufswagen zu deponieren. Legen sie ihre Handtaschen niemals unbeaufsichtigt ab oder hängen diese an einem öffentlichen Platz über einen Stuhl. Sollten sie Opfer eines Taschendiebstahls werden, möchten wir ihnen dringend empfehlen, unverzüglich eine Anzeige bei ihrer Polizei zu erstatten und ihre Geldkarten sperren zu lassen. Die Polizei steht ihnen immer mit Rat und Hilfe zur Seite.

