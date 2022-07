POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B105 zwischen Stralsund und Greifswald am Abzweig Mesekenhagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (LK VG) (ots) - Am 11.07.2022, gegen 15:39 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Greifswald zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 61-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Golf die Rubenowstraße aus Richtung Innenstadt kommend und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah einen von links kommenden 67-jährigen ...

