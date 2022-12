Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 13.12.2022:

Peine (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti in Ilsede

Bereits am 01.12. gegen 21:30 Uhr beobachtete ein 35-jähriger Zeuge in der Frehenbergstraße in Ilsede, wie Eingangstür, Hausfassade und eine Fensterfront an einem Mehrfamilienhaus besprüht wurde. Als der Mann die bislang unbekannte Täterin ansprach, stieß diese Beleidigungen aus und entfernte sich auf einem Damenrad. Vorher hatte sie mit silbernem Sprühlack Schriftzüge auf das Gebäude gesprüht. Der Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.

Die Täterin wird vom Zeugen wie folgt beschrieben: - weiblich, fortgeschrittenen Alters (50-60 Jahre) - 150cm - 160 cm groß - braune schulterlange Haare - Jeans - dunkle Jacke - Damenfahrrad

Hinweise nimmt die Polizei in Peine entgegen.

