POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 14. Dezember 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Verkehrsunfallflucht, zirka 14500 Euro Schaden

Samstag, 10.12.2022, 20:30 Uhr, bis Sonntag, 11.12.2022, 01:20 Uhr

Nach derzeitigen Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen einen in der Straße Wildkamp am linken Fahrbahnrand abgestellten PKW. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser PKW wiederum auf einen weiteren geparkten PKW geschoben. Dieser PKW wurde ebenfalls beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und touchierte während der Weiterfahrt einen dritten PKW, welcher ebenfalls am linken Fahrbahnrand der Straße Wildkamp geparkt abgestellt war. Letztendlich verließ der Unfallverursacher die Unfallstellen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Anhand vorgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen PKW Mercedes Benz, C-Klasse, in silber gehandelt haben. Dieser PKW müsste im vorderen linken Bereich erhebliche Beschädigungen aufweisen. An den zum Parken abgestellten Fahrzeugen war Sachschaden in Höhe von geschätzt zirka 14500 Euro entstanden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05341 / 1897-0.

