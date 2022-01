Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: abgelegte Geldbörse gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Im Kränzliacker" legte eine Frau am Dienstag, 11.01.2021, zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr, ihre Geldbörse in einem Verkaufsregal für Kaffee ab und vergaß diese wieder mitzunehmen. Ein Kunde will gesehen haben, wie ein Mann die abgelegte Geldbörse an sich nahm und zügig das Geschäft verließ. Der Kunde informierte einen Mitarbeiter des Marktes. In der Geldbörse befanden sich Bankkarten, Identitätsdokumente sowie Bargeld. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht den Kunden, welcher die Beobachtung gemacht hat, da seine Personalien nicht bekannt sind. Ebenso werden weitere Zeugen gesucht, welche Hinweise zu dem Mann geben können. Von dem Mann liegt momentan keine weitere Beschreibung vor. Das Polizeirevier Weil am Rhein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 9797-0 entgegen.

