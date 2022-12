Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 15. Dezember 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin

Mittwoch, 14.12.2022, gegen 17:45 Uhr

Am Mittwochabend ereignete sich auf der Gebrüder-Welger-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte eine 20-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einzufahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie dabei das in gleicher Richtung fahrenden Auto der 45-Jährigen. Durch die Kollision wurde der PKW der 20-Jährigen noch gegen einen weiteren parkenden PKW geschoben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro.

Klein Schöppenstedt: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Mittwoch, 14.12.2022, gegen 17:15 Uhr

Am Mittwoch, gegen 17:15 Uhr, geriet ein 84-jähriger Autofahrer auf der Helmstedter Straße (Bundesstraße 1) in Klein Schöppenstedt aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Auto einer 27-jährigen Fahrerin. Durch die Kollision wurden der 84-Jährige sowie seine 82-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen und an einer Mauer und einem Gartenzaun war Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell