Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

"Pkw überschlägt sich - Alleinunfall auf der L3258 Armenhof - Langenbieber"

Am Donnerstag, 13.10.2022, gegen 14:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Tuttlingen (Baden-Württemberg) mit seinem Geländewagen die L3258 aus Richtung Armenhof kommend in Fahrtrichtung Langenbieber. In Höhe der Einmündung zur L3379 (Thiergarten) wollte er nach rechts abbiegen und kam hierbei, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch kippte der Pkw auf die Seite.

Sowohl Fahrer als auch Beifahrer (17-jähriger Bruder) blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden an dem Pkw in Höhe von ca. 6000,00 EUR.

PHK Lenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell