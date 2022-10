Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW aufgebrochen

Alsfeld (ots)

Am Donnerstag, den 13.10.2022, 15:15 Uhr, stellte eine Friedhofsbesucherin ihren Pkw auf dem Parkplatz in der Reibertenröder Straße ab. Im Fahrzeug beließ die Dame eine schwarze Handtasche, welche im Fußraum auf der Beifahrerseite abgestellt war. Als die Fahrzeughalterin zwanzig Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die Handtasche entwendet wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740.

Dierk Dörr

