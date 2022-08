Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand eines Gabelstaplers in Weinkellerei

Großkarlbach (ots)

Am 09.08.2022, 07:00 Uhr kam es in einer Weinkellerei in der Hauptstraße 6 zum Brand eines Gabelstaplers. Während der Löscharbeiten musste die Hauptstraße für 90 Minuten gesperrt werden. Am Gabelstapler entstand ein Sachschaden von 8000.- Euro.

