Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall

Fulda. Am Mittwoch (12.10.) kam es gegen 19 Uhr zu einem Alleinunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro entstand. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer aus Eichenzell befuhr die Straße "Hinterburg" in Fahrtrichtung Langenbrückenstraße. Dabei kam er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dortigen Ampelanlage. Da bei dem Fahrer der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein zunächst sichergestellt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Verkehrsunfallflucht

Fulda. Am Donnerstag (13.10.) kam es zwischen 4:30 Uhr und 5:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand. Ein 44-Jähriger aus Fulda parkte seinen schwarzen VW-Touran in der Straße "Unterm Heilig Kreuz", Ecke "Nonnengasse" auf Höhe der Hausnummer 16. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr am frühen Morgen gegen das Heck des VW und beschädigte hierbei massiv die Heckklappe sowie die Stoßstange hinten. Außerdem wurde zudem die Heckscheibe zum Zerbersten gebracht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon:0661-105-2300/-2301.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall

Bebra. Am Donnerstag (13.10.), gegen 5.50 Uhr, befuhren ein Peugeot-Fahrer aus dem Werra-Suhl-Tal und eine Dacia-Kombi-Fahrerin aus Wildeck die L 3251 aus Richtung Bebra-Weiterode kommend in Richtung Bebra. In Höhe der dortigen Kreuzung wollte der Peugeot-Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stadteinwärts nach rechts abbiegen. Verkehrsbedingt musste er anhalten. Dies bemerkte die nachfolgende Dacia-Fahrerin vermutlich zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Hierbei entstand Gesamtschaden circa 8.000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfall

Rotenburg. Die Fahrzeugführerin eines Ford Fiesta aus Bad Hönningen befuhr am Donnerstag (13.10.), gegen 0.20 Uhr, die Mündershäuser Straße in Richtung Rotenburg-Mündershausen. In Höhe der Mündershäuser Straße 50 parkte ordnungsgemäß ein BMW aus Rotenburg am rechten Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Der Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

