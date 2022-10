Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update zu: Brände im Bereich Mücke - Einbruch in Vereinsheim

Vogelsbergkreis (ots)

Update zu: Brände im Bereich Mücke

Mücke. Am Dienstagmorgen (11.10.) kam es zu Bränden an zwei Kommunikationsanlagen im Bereich der K43 sowie der L3146 - wir berichteten.

Auch im Bereich einer Feldgemarkung in Burg-Gemünden verursachten Unbekannte in der Zeit von Montag (10.10.) bis Mittwochmorgen (12.10.) einen Brandschaden an einer Kommunikationsanlage.

Ob die drei Vorfälle miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Vereinsheim

Alsfeld. Unbekannte brachen in der Zeit von Montag (10.10.) bis Mittwoch (12.10.) mehrere Vergitterungen und Fenster eines Vereinsheims in der Kirtorfer Straße in Angerod auf. Ob die Täter die Räumlichkeiten betraten und ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

