Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rettungswagen angefahren und geflüchtet (05.10.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Rund 5.000 Euro Fremdschaden hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag gegen 19 Uhr auf der Friedrichstraße. Ein Unbekannter streifte einen Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes, der im Einsatz war. Der Rettungswagen stand mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinklicht vor dem Haus Nummer 3, als ein dunkler Mercedes dagegen fuhr. Dessen Fahrer flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden am Heck des Krankenwagens. Da ein aufmerksamer Zeuge das Kennzeichen des Mercedes ablesen konnte, ermittelt die Polizei gegen den verantwortlichen Fahrer. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

