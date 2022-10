Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt (05.10.2022)

Tuningen (ots)

Ein Leichtverletzter und rund 5.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Transporterfahrer am Mittwoch gegen 14 Uhr an der Einmündung der Abfahrt Autobahn 81 zur Bundesstraße 523 verursacht hat. Ein 32-jähriger VW Crafter Fahrer fuhr von der A 81 ab und prallte auf einen an der Einmündung der B 523 wartenden 24-Jährigen mit einem Audi A4. Dabei erlitt der Audi-Fahrer leichte Verletzungen.

