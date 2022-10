Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen

Kreis Rottweil) Teure GPS-Geräte gestohlen (05.10.2022)

Bösingen (ots)

Diebe haben in der Nacht zwischen Dienstag und Mittwoch in der Grünlinger Straße zugeschlagen. Unbekannte klauten von zwei John Deere - Traktoren die GPS-Einheiten der Marke StarFire samt passendem Modem. Der Wert der beiden GPS-Geräte liegt insgesamt bei rund 16.000 Euro. Beide "John Deere" standen in einer offen zugänglichen Maschinenhalle. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell