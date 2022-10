Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Kreis Tuttlingen) Autos streifen sich auf Parkplatz (04.10.2022)

Immendingen (ots)

Zu zwei Streifschaden gekommen ist es bei einem Unfall am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Straße "Am Freizeitzentrum". Ein 52-jähriger Lastwagenfahrer und eine Fahrerin eines VW Phaeton wollten den Parkplatz eines Einkaufsmarktes verlassen. Dabei gerieten der Laster und das Auto seitlich aneinander, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell