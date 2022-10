Trossingen (ots) - Im Motorraum eines Sportwagens hat sich am Mittwochnachmittag ein Brand entwickelt, weswegen die Feuerwehr ausrücken musste. Am Ortseingang "In Steppach" blieb der Chevrolet deswegen liegen. Die Trossinger Wehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Kräften anrückte, löschte die wahrscheinlich wegen eines technischen Defekts durchgeschmorten Kabel. Den Schaden im Motorraum des Sportwagens schätzt die ...

