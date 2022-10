Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - 38-Jähriger verursacht beim Überholen schweren Verkehrsunfall und flüchtet (05.10.2022)

(Dauchingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist es am Mittwochabend um 18.52 Uhr auf der B 523, Höhe Dauchingen, gekommen. Ein 38-Jähriger befuhr mit seinem schwarzen Toyota Auris die B 523 von Villingen in Richtung Trossingen. Hierbei überholte er, trotz Gegenverkehr, mehrere Fahrzeuge. Fahrzeuge im Gegenverkehr mussten teilweise stark abbremsen. Eine entgegenkommende 44-jährige Peugeot-Lenkerin konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Eine dahinterfahrende 29 Jahre alte Audifahrerin fuhr auf den Peugeot auf. Einem hinter dem Audi fahrenden 29 Jahre alten Motorradfahrer gelang es ebenfalls nicht mehr zu stoppen, weshalb er auffuhr. Nach dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer abgewiesen. Herbei prallte er gegen einen ebenfalls in dieselbe Richtung fahrenden Opel eines 39-Jährigen. Ohne sich um das Verkehrsunfallgeschehen zu kümmern, setzte der 38-jährige Toyota-Fahrer seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er von einer Streife des Polizeireviers Rottweil in Rottweil gestellt werden. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle einbehalten. Durch den Unfall zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die 44-jährige Peugeot-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die anderen Unfallbeteiligten blieben glücklicher Weise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 31.000 EUR. Der Peugeot und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 523 zwischen Dauchingen und der Abfahrt Schwenningen-Ost/Trossingen bis um 21.00 Uhr voll gesperrt werden.

Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die durch die Fahrweise des Lenkers des schwarzen Toyota Auris mit RW-Kennzeichen behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern unter der Rufnummer 0741/348790 zu melden (AM).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell