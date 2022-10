Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz)- Unerlaubt Fische aus Weiher geangelt

Stockach (ots)

Ein 32-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag ertappt worden, wie er im Eisweiher in der Winterspürer Straße ohne Genehmigung angelte. Die Polizei traf ihn mit einem minderjährigen Begleiter an, wie er fischte und bereits mehrere Fische gefangen hatte. Der Mann stellte sich gegenüber der Polizei unwissend und brachte nach Aufforderung die noch lebenden Fische in den Weiher zurück. Die Beamten belehrten ihn und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fischwilderei bei der Staatsanwaltschaft ein.

