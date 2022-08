Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Olewiger Weinfest

Zweiter Veranstaltungstag verlief aus polizeilicher Sicht friedlich

Trier (ots)

Auch am zweiten Veranstaltungstag war das Olewiger Weinfest sehr gut besucht. Trotz der gut gefüllten Festmeile kam es lediglich zu einer Körperverletzung sowie einer Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten. Der Verantwortliche wurde im Anschluss vom Festgelände verwiesen. Einige Fans der Eintracht Trier besuchten ebenfalls das Weinfest und feierten dort den verdienten Sieg ihrer Mannschaft im ersten Regionalligaspiel. Aus Sicht der Polizei verlief die Veranstaltung am Samstagabend wie auch am Vortag sehr friedlich.

