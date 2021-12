Polizei Bochum

POL-BO: Einbruchsversuch in Bochum-Hamme - Zeugen bitte melden!

Bochum (ots)

Am heutigen frühen Morgen, gegen 1.45 Uhr, kam es an der Dorstener Straße 192 in Bochum-Hamme zu einem Einbruchsversuch in ein Haushaltswarengeschäft.

Unbekannte hatten nicht nur an einer rückwärtigen Tür geruckelt, sondern auch die Verglasung der zur Straße gerichteten Gebäudeseite eingeschlagen.

Beide Erschütterungen lösten einen Einbruchalarm aus. Das Gebäude wurde nicht betreten, die Einbrecher flohen ohne Beute in unbekannte Richtung.

Wer hat im Bereich der Von-der-Recke-Straße / Lohstraße Verdächtige bemerkt?

Für Täter- und Zeugenhinweise wenden sie sich bitte an das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31, Tel. 0234/909-8105 oder unter dem Anschluss -4441 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell