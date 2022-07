POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Kind in Schwimmbad gerettet - Retter gesucht.

Lippe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19./20.07.2022) gegen 00:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei eines Brandes in den Leistruper Wald gerufen. Anwohner der Straße "In den Hülsen" hatten das Feuer bemerkt. Auf etwa 150 qm hatte der Brand Schaden angerichtet. Noch während der Löscharbeiten wurde ein zweites Feuer in einigen hundert Metern Entfernung festgestellt und ebenfalls durch die Feuerwehr ...

mehr