POL-KN: (Singen, LKr. Konstanz) Mann schlägt Mädchen an der Zughaltestelle Landesgartenschaugelände - Polizei sucht Zeugen

Singen (ots) - Unbekannte Täter haben am Montagabend einen Roller in der "Enge Straße" gestohlen. Die Diebe entwendeten den roten Aprilia Roller mit blauen Felgen vom dortigen Fahrrad-/Rollerabstellplatz. An dem Zweirad war kein Kennzeichen angebracht. Sachdienliche Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen. Rückfragen bitte an: Katrin Rosenthal ...

mehr