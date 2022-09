Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) E-Scooter und Auto stoßen zusammen - E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Singen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein E-Sccoter-Fahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto am Montagnachmittag auf der Straße "Zolltafel". Ein 25 Jahre junger Mann fuhr mit einem E-Scooter über den Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Dabei kam es, trotz Vollbremsung des 44-jährigen Renault-Fahrers, zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Sowohl am Roller als auch am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

