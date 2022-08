Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck a.N.-Aldingen: Brand einer Gärtnerei

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei sowie der Feuerwehr am Samstagabend kurz nach 19 Uhr eine große Rauchwolke in der Nähe vom Remsecker Ortsteil Aldingen. Vor Ort konnte ein offenes Feuer in einem unbebauten Außenlager einer Gärtnerei im Markgröninger Weg in Aldingen festgestellt werden. Gebrannt haben dort gelagerte Holzpalletten, sowie Plastikkübel. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der Brand konnte durch die vor Ort befindlichen Feuerwehren Remseck, Asperg und Ludwigsburg zügig gelöscht werden. Den bisherigen Kenntnissen zufolge erscheint eine technische Ursache unwahrscheinlich, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

