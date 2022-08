Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Gebäudebrand

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:40 Uhr kam es in der Eichendorffstraße in Weil der Stadt zu einem Brand in einem Wohngebäude, die Flammen brachen innerhalb einer Doppelhaushälfte aus. Die Feuerwehren der Gemeinden Weil der Stadt, sowie Weil der Stadt-Merklingen hatten den Brand zügig unter Kontrolle und konnten so ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keinerlei Personen im Gebäude, bei der Nachschau durch die Feuerwehr konnte einer von zwei im Haus befindlichen Hunde nur noch tot geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 700.000 Euro geschätzt, das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Den bisherigen Erkenntnissen zur Folge wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell