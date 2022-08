POL-LB: Jettingen: Brandstiftung an Baumstumpf

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagmittag gegen 12:40 Uhr kam es in der Eichendorffstraße in Weil der Stadt zu einem Brand in einem Wohngebäude, die Flammen brachen innerhalb einer Doppelhaushälfte aus. Die Feuerwehren der Gemeinden Weil der Stadt, sowie Weil der Stadt-Merklingen hatten den Brand zügig unter Kontrolle und konnten so ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden ...

mehr