POL-UL: (GP) Eislingen - Polizei sucht Unfallflüchtigen

Ulm (ots) - Am Samstag, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich auf der B 10 zwischen Geislingen und Amstetten ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger PKW-Lenker fuhr in Richtung Ulm und kam in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern. Eine entgegenkommende 47-jährige PKW-Lenkerin erfasste den querstehenden PKW, welcher in die Böschung geworfen wurde. Ein Mitfahrer im PKW der Lenkerin wurde eingeklemmt und musste ...

