FW-NE: Dachstuhlbrand durch Blitzschlag | Keine Verletzten

In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs, den 07.09.2022, wurde die Feuerwehr gegen 2:00 Uhr nach Neuss-Allerheiligen alarmiert. Mehrere Anrufer berichteten von einem lauten Knall und einem grellen Lichtblitz, in dessen Folge ein Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen stehen sollte.

Unter dem Stichwort "Feuer Dach" wurden unverzüglich drei Löschzüge zur gemeldeten Adresse entsandt, welche bereits auf der Anfahrt einen deutlichen Flammenschein wahrnehmen konnten. Noch auf der Anfahrt wurde daher eine weitere Löscheinheit nachgefordert. Die erst eintreffenden Kräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung, um ein Übergreifen der Flammen auf ein weiteres Dach zu verhindern. Alle Bewohner hatten das Haus glücklicherweise selbstständig verlassen und wurden durch die Feuerwehr betreut.

Mittels Drehleiter und im Innenangriff mit zwei Teams unter Atemschutz konnte das Feuer im Dachstuhl eingedämmt werden und ein weiteres Ausbreiten auf einen direkt anliegenden Dachstuhl verhindert werden. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, wurden große Teile des Dachs mittels Einreißhaken und Drehleiter demontiert, um das Feuer endgültig löschen zu können.

Nach etwa zwei Stunden konnte der Einsatz gegen 04:30 Uhr für die 35 eingesetzten Einsatzkräfte beendet werden. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

