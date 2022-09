Feuerwehr Neuss

FW-NE: Landesweiter Warntag am 08.09.2022 | Hier stehen die 28 Sirenen der Stadt Neuss!

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am morgigen Donnerstag, den 08. September 2022, findet erneut der landesweite Warntag in NRW statt. Um 11:00 Uhr werden in allen Städten und Gemeinden die vorhandenen Sirenen ausgelöst. Auch die Stadt Neuss nimmt an diesem Tag teil, um das noch in Aufbau befindliche Sirenennetz zu testen. Am morgigen Donnerstag werden daher 28 der geplanten 39 Sirenen zuhören sein.

Um 11 Uhr beginnt der Warntag mit einem einminütigen Dauerton aus den Sirenen, dieser bedeutet "Entwarnung". Fünf Minuten später erfolgt dann ein einminütiger an- und abschwellender Dauerton, dieser ist der eigentliche Warnton. Weitere fünf Minuten später erfolgt dann erneut ein einminütiger Dauerton. Ziel des Probealarms ist es, die Infrastruktur der Sirenen zu testen und zugleich das Bewusstsein für die Signale in der Bevölkerung zu erhöhen. Zusätzlich sammeln wir Daten zur Wahrnehmbarkeit der Sirenen. Nutze dafür gerne unser Feedback-Formular unter: https://feuerwehr-neuss.de/feedback-landesweiter-warntag

Ergänzend werden die Warn-Apps "NINA" (Notfall-Informations-und-Nachrichten-App des Bundes) und "KATWARN" per Push-Benachrichtigung den Sirenenprobealarm mittels Warnmeldung begleiten. Weitere Informationen zum Thema Warnen findet ihr auch auf der Seite des Landes unter: Warnung.NRW

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell