Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Entwendetes Golf-Cart aufgefunden - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Das am frühen Sonntagmorgen während einer Veranstaltung auf dem Karlsruher KIT-Gelände entwendete Golf-Cart wurde am Montag gegen 17:00 Uhr in der Greschbachstraße in Grötzingen aufgefunden.

Beim Gassigehen wurde eine Zeugin auf das Fahrzeug, welches sich im Gebüsch befand, aufmerksam. Aufgrund eines Zeugenaufrufes in den Sozialen Medien wandte sich die Frau schließlich an die Polizei.

Eine verständigte Streife konnte schnell bestätigen, dass es sich um das entwendete Gold-Cart handelt. Durch einen Abschleppdienst wurde das Golfmobil spurenschonend an eine geschützte Örtlichkeit verbracht. Auch wurden um das Fahrzeug herum Spuren sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat nun weitere Ermittlungen aufgenommen, um entsprechende Tatverdächtige ausfindig zu machen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe, unter der Telefonnummer 0721/666-5555, in Verbindung setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell