Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Psychisch auffällige Person verursacht Polizeieinsatz

Karlsruhe (ots)

Ein 57-jähriger Mann sorgte am Montagnachmittag in der Hirschstraße in Karlsruhe für einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Es stellte sich heraus, dass sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand.

Bewohner meldeten gegen 16.30 Uhr der Polizei, dass ein Mann im Haus randalieren würde. Die Beamten versuchten mit dem Betroffenen Kontakt aufzunehmen. Dieser verbarrikadierte sich in der Wohnung. Durch das beherzte und entschlossene Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Mann in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus gebracht werden.

