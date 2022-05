Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Radfahrer kollidieren - zwei leicht verletzte Personen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 19:15 Uhr in der Ilvesheimerstraße, auf Höhe des "Fischerhäusel". Ein 38-Jähriger Rennradfahrer befuhr die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Ilvesheim. Auf Höhe des Fischerhäusel querte eine 11-Jährige Radfahrerin die Fahrbahn, ohne auf den von rechts kommenden Verkehr zu achten, infolge dessen die beiden Radfahrer miteinander kollidieren. Beide stürzen bei dem Zusammenstoß und werden leicht verletzt. Das 11-Jährige Mädchen wird mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 150 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell