Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrüche in Firmen

Radevormwald (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch (13. / 14. September) in zwei Firmen eingebrochen. Bei einer weiteren Firma blieb es bei einem Einbruchsversuch. Im Tatzeitraum zwischen 17.30 Uhr am Dienstag und 06.15 Uhr am Mittwoch verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einer Fabrikhalle in der Rudolf-Diesel-Straße. Dort durchsuchten sie mehrere Spinde und schnitten ein Loch in den Tresor. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter mehrere Schlüssel, Bargeld sowie eine Festplatte. In der Albert-Einstein-Straße brachen Unbekannte in eine Produktions- und Lagerhalle ein, indem sie eine Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes einschlugen. Im Objekt durchwühlten die Täter mehrere Metallschränke und flüchteten anschließend. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Unbekannte versuchten an einer weiteren Produktionshalle in der Albert-Einstein-Straße zwei Aluminiumfenster aufzuhebeln. Die Fenster hielten den Hebelversuchen jedoch stand. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

