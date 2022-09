POL-GM: 18-Jähriger beraubt

Gummersbach (ots) - Am Dienstagmorgen (13. September) hat ein Dieb in einem Lebensmittelmarkt in einen Einkaufwagen gegriffen und ist mit der dort abgelegten Handtasche geflüchtet. Der 84-jährige Geschädigte hatte gegen 10.10 Uhr den Markt in der Straße "Am Alten Bahnhof" betreten und wollte mit seinem Handy im Eingangsbereich stehende Blumen fotografieren. Um die Hände freizuhaben, legte er während dieser Zeit ...

mehr