Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schaden durch verlorene Ladung

Reinsfeld (ots)

Wie erst jetzt bei der Polizei Hermeskeil bekannt wurde, entstand am Unterboden des Autos eines Verkehrsteilnehmers beim Überfahren verlorener Ladung ein Schaden von ca. 3000 Euro. Der 68-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr am Samstag, 09.10.2021, um ca. 13:30 Uhr, auf der L 151 von Trier Richtung Hermeskeil. Vor ihm sei ein Fahrzeug mit Pferdeanhänger gefahren. Der Hänger sei voll geladen gewesen mit Grünabfall, die plötzlich teilweise aus dem Hänger auf die Fahrbahn fiel. Der Geschädigte hat nicht mehr ausweichen können und hat sie überfahren. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt. Sachdienliche Hinweise eventueller Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell