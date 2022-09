Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Eine Person bei Unfall verletzt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Straße Wiek rechts in Papenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Der 81-jährige Fahrer eines VW war mit seiner 79-jährigen Beifahrerin gegen 12.05 Uhr in Richtung der Straße Osterkanal unterwegs. Als er verkehrsbedingt abbremste, übersah dies der hinter ihm fahrende 31-jährige Führer eines Opel und fuhr auf den VW auf. Der Opel- Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Insassen im VW blieben unverletzt.

